Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta i protagonisti sono Pradè e Paratici

Redazione VN
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Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: il ciclo di Pradè a confronto con quello che sta costruendo Fabio Paratici.

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Vignette Viola 4

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