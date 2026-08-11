Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta i protagonisti sono Pradè e Paratici
VIDEO - Salah e la meravigliosa presentazione al Trabzonspor
Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: il ciclo di Pradè a confronto con quello che sta costruendo Fabio Paratici.
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