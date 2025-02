I dati da 9 di Zaniolo, Gudmundsson e Beltran, le tre scelte (+1) di Palladino

Anche alla Fiorentina, seppur per poco, ha ricoperto il ruolo da 9. Nei primi sei mesi con Italiano, infatti, l'argentino è stato impiegato come prima punta con sei goal realizzati (vedi dati sotto di Sofascore). La sua esperienza da centravanti ha però avuto vita breve ed è terminata dopo sei mesi quando, a fine mercato invernale, è arrivato Belotti a fare concorrenza a Nzola. Da quel momento Lucas Beltran è stato quindi arretrato dietro al riferimento offensivo.

Zaniolo — Il neo acquisto della Fiorentina è sicuramente il più accreditato per rivestire il ruolo di vice Kean. Nella stagione 2024/25 all'Atalanta ha trovato poco spazio con Gasperini, motivo del suo addio già a gennaio. Ma nel suo breve minutaggio, quasi sempre da subentrato, il tecnico bergamasco l'ha impiegato anche come centravanti, ruolo nel quale ha realizzato 3 goal e 3 assist in 23 partite, con una media sui minuti giocati niente male (1/95'). Nonostante non sia il ruolo a lui più gradito, la sua pericolosità in fase offensiva aggiunta alla voglia di riscatto, può aiutarlo nel ricoprire quella posizione nel migliore dei modi.

Gudmundsson — Ad oggi è difficile pensare che Albert Gudmundsson possa prendere il posto di Kean. Le sue prestazioni, sempre molto altalenanti, non convincono e non possono essere sufficienti per quel che ci si attendeva. Questo non è sicuramente il vero valore di Gudmundsson, limitato anche da condizioni fisiche non ottimali, ma è complicato pensarlo in un ruolo in cui deve essere un punto di riferimento per la squadra. Comunque sia, rimane un giocatore di alto livello che può sempre dare una mano alla squadra come dimostrano le statistiche inerenti alle sue stagioni all'AZ Alkmaar fino al trasferimento al Genoa, quando ha agito diverse volte da punta di movimento. Ecco tutti i suoi dati nel periodo:

Folorunsho — Per ultimo un nome che non è stato preso in considerazione da Palladino, almeno a parole in conferenza, come alternativa a Kean (una menzione, invece, è stata fatta nei confronti di Caprini, aggregato dalla Primavera, ma indietro nelle gerarchie). Eppure la fisicità, la duttilità e le qualità tecniche del numero 90 possono far pensare ad un suo impiego anche come punta. Inoltre, Folorunsho non è del tutto estraneo al ruolo. Già nella stagione 2021/2022 era stato utilizzato come 9 nel Pordenone dei tre tecnici Paci, Rastelli e Tedino (non fu una stagione memorabile per i ramarri, anzi) con 3 goal realizzati in 17 partite fino a gennaio. Fa inoltre ben sperare la statistica riguardo ai duelli vinti secondo Sofascore: 7,41 di media a partita, una caratteristica che lo vede un'ottima alternativa al poderoso Kean.