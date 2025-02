Il giudice sportivo ha ufficializzato le sanzioni dell’ultimo turno di campionato. Moise Kean, ammonito contro l’Inter, sarà squalificato per un turno e salterà la gara contro il Como. In totale, sei giocatori sono stati squalificati: due turni per Marianucci (Empoli), mentre Tomori (Milan), Cristante (Roma), Ghilardi (Hellas Verona), Ricci (Torino) e Kean staranno fuori per una giornata.

Squalificato anche Lino Godinho, vice allenatore del Torino, per aver protestato platealmente con l’arbitro. Per quanto riguarda i tifosi, il giudice ha deciso di non intervenire sulle intemperanze dei sostenitori di diverse squadre, che avevano introdotto materiale pirotecnico negli stadi. L’Hellas Verona, invece, ha ricevuto un’ammenda di 2.000 euro per il lancio di un petardo in campo.