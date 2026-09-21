Il classico commento in rima alla partita contro il Napoli

Saverio Pestuggia
Frey

VIDEO VN - Frey su Vanoli: “Ha fatto un’impresa. Sul suo ritorno l’avevo avvertito”

Nella Trattoria da Paolo si mangia bene
Da due settimane ha ripreso in gestione un locale abituato a servire cene oscene

Ieri l'ospite partenopeo era uno chef stellato
Cucina e servizio lo hanno entusiasmato

Atta e Viery gli unici a farsi vincere dall'emozione
Camerieri dal servizio con qualche distrazione

In cucina Ranieri e Dragusin non sembran più quelli di prima
Jimenez quel commento finale dello chef che ha aumentato l'autostima

Njie il cameriere spavaldo
De Gea l'antipasto caldo

Fagioli il piatto della casa
Quel picio cacio e pepe che già dal profumo gasa

Mastrantuono una fiorentina prelibata
Ndour quella insalata che l'ha degnamente accompagnata

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Pellegrino quel tortino caldo che non si è mai sciolto
Paolo il gestore che ha chiuso il pranzo col sorriso in volto

Dal suo ritorno la storica trattoria è rinata
Nel suo nuovo e giovane staff la scintilla è scoccata.

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