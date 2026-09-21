Nella Trattoria da Paolo si mangia bene

Da due settimane ha ripreso in gestione un locale abituato a servire cene oscene

Ieri l'ospite partenopeo era uno chef stellato

Cucina e servizio lo hanno entusiasmato

Atta e Viery gli unici a farsi vincere dall'emozione

Camerieri dal servizio con qualche distrazione

In cucina Ranieri e Dragusin non sembran più quelli di prima

Jimenez quel commento finale dello chef che ha aumentato l'autostima

Njie il cameriere spavaldo

De Gea l'antipasto caldo

Fagioli il piatto della casa

Quel picio cacio e pepe che già dal profumo gasa

Mastrantuono una fiorentina prelibata

Ndour quella insalata che l'ha degnamente accompagnata

Pellegrino quel tortino caldo che non si è mai sciolto

Paolo il gestore che ha chiuso il pranzo col sorriso in volto

Dal suo ritorno la storica trattoria è rinata

Nel suo nuovo e giovane staff la scintilla è scoccata.