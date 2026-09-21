Il classico commento in rima alla partita contro il Napoli
VIDEO VN - Frey su Vanoli: “Ha fatto un’impresa. Sul suo ritorno l’avevo avvertito”
Nella Trattoria da Paolo si mangia bene
Da due settimane ha ripreso in gestione un locale abituato a servire cene oscene
Ieri l'ospite partenopeo era uno chef stellato
Cucina e servizio lo hanno entusiasmato
Atta e Viery gli unici a farsi vincere dall'emozione
Camerieri dal servizio con qualche distrazione
In cucina Ranieri e Dragusin non sembran più quelli di prima
Jimenez quel commento finale dello chef che ha aumentato l'autostima
Njie il cameriere spavaldo
De Gea l'antipasto caldo
Fagioli il piatto della casa
Quel picio cacio e pepe che già dal profumo gasa
Mastrantuono una fiorentina prelibata
Ndour quella insalata che l'ha degnamente accompagnata
Pellegrino quel tortino caldo che non si è mai sciolto
Paolo il gestore che ha chiuso il pranzo col sorriso in volto
Dal suo ritorno la storica trattoria è rinata
Nel suo nuovo e giovane staff la scintilla è scoccata.
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