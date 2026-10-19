I gilet viola sono scesi al Franchi con aria da guerriglia urbana

Un'eccessiva esuberanza trasformatasi da risorsa in grana

In frantumi l'incolumità di De GeaDragusin e Viery di ribelli la devastante mareaPongracic il loro amico alla ribalta

Solitamente pacato ma che in rivolta si esaltaNjie, Pellegrino e Ndour hanno spaccato vetrineGoncalves e Fagioli a loro agio tra le rovineMastantuono la polizia che si è opposta al devastoJimenez un commerciante colpito dal disastroVanoli il sindaco chiamato a porre fine all'emergenza

In città verso il futuro sta aumentando la diffidenza

Violenza e sconforto non portano però a nulla

Fiducia e nuove idee per la rinascita la sola culla.

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