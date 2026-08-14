La festa del Centenario della Fiorentina si avvicina a grandi passi, ma nel frattempo il Benevento arriva al Franchi, in quella che sarà la prima partita ufficiale della stagione per la Fiorentina. Il Giglio sa che è assolutamente vietato sbagliare, o sottovalutare il Benevento. Inoltre, nonostante il fatto che la squadra viola non sia ancora completa, sarebbe importante vincere in un modo netto, senza patire fino alla fine della partita. E, in caso di pareggio, si andrebbe direttamente ai rigori: occorre assolutamente evitare questo scenario, tenendo in considerazione che il Benevento è stato capace di segnare 5 reti al Ravenna, e che è quindi una squadra abbastanza offensiva che verrà a Firenze per giocarsela senza nessuna pressione.

In questo momento, il Giglio vorrebbe vedere in campo soltanto giocatori che stanno al 100% dentro al progetto viola. E’ meglio tenere in panchina i vari Dodô, Fortini, Brescianini, Fabbian, distratti da eventuali voci di mercato, per evitare distrazioni, che contro il Deportivo hanno causato il pareggio della squadra ospite. E poi c’è il nodo di Kean, che è l’unico attaccante viola in questo momento e che dovrà per forza giocare: rimarrà? Andrà via? Sarà un bel banco di prova per il numero 9 viola. Se Moise tornasse ai livelli di due stagioni fa, il Giglio lo terrebbe assolutamente. Tuttavia se sarà il Kean distratto, svogliato e impreciso dello scorso campionato a scendere in campo contro il Benevento, a quel punto il Giglio sarebbe del parere di venderlo e di ricostruire l’attacco viola su basi nuove.

Le riflessioni del Giglio sono interrotte dal suono delle campane del Duomo. Fa già buio e all’improvviso il Giglio intravede una luce verde e il volto di una Dama che si avvicina a lui. Si accorge che conosce questa persona, senza conoscerla. L’aveva già intravista in passato, ma non si era mai avvicinata così tanto.

“Sono la Strega di Benevento e sono venuta per farti i miei più sinceri auguri. Non è ogni giorno che si festeggia il centesimo compleanno. Immagina che io ho più di mille anni.”

Il Giglio guarda la Strega sorpreso, un po’ impaurito e incuriosito allo stesso tempo. “Non sapevo che le Streghe facessero gli auguri. Poi la Fiorentina ha già avuto abbastanza sfiga e sfortuna in tutti questi anni. Quindi per favore, vattene e lasciami tranquillo.”

La voce della Strega è profonda, intemporale. “Lo so, povero Giglio. Tra Astori, Barone, Bove e Rocco, non hai avuto pace. Ti stai chiedendo quando ci siamo incontrati, leggo nei tuoi pensieri. Era subito dopo la scomparsa di Davide.”

“Strega, per favore, non prendermi in giro, e lasciami stare. Mi sa che prendi piacere a ricordare questi brutti eventi. Vattene e non farti più vedere.”

“Nessuno mi dice quando andarmene, Giglio, sono libera come l’aria. Tuttavia, sarai sorpreso, perché ho buone intenzioni. Hai sofferto molto e meriteresti anche tu un po’ di gioia e di felicità. Che cosa vorresti come regalo di compleanno?”

Il Giglio riflette per un attimo. “Amerei vedere la Fiorentina vincere il suo terzo scudetto.”

Guarda intorno, e vede soltanto il riflesso delle luci di Firenze nell’Arno e l’ombra dei grandi alberi che lo circondano. La Strega di Benevento è sparita, svanita nella notte. C’è il primo bagliore dell’alba in lontananza. Il Giglio ammira quel blu scuro che tende al viola nel cielo, sperando che questa stagione diventi intemporale e memorabile.

Nota sull'autore:

Erik Vincenti Zakhia, è uno scrittore, poeta, ingegnere, esperto di permacultura e attivista per la pace, oltre che un tifoso della Fiorentina. Ha 35 anni, e abita Amchit, in Libano, con la sua famiglia (tutti tifosi viola). E’ titolare di un master in ingegneria nello sviluppo sostenibile dall’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, e parla quattro lingue. Potete seguire il suo lavoro su Linkedin https://www.linkedin.com/in/erik-zakhia/