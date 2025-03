“Ci siamo dati un obiettivo”: dove può arrivare davvero la Fiorentina

Raffaele Palladino ha inaugurato la conferenza stampa pre-Atalanta con una dichiarazione chiara: "Abbiamo avuto una chiacchierata con i ragazzi e fissato gli obiettivi; anzi, loro li hanno fissati, ma sono cose che rimangono nello spogliatoio". Con nove giornate al termine e la Conference League ancora in ballo, il tecnico viola non si è sbilanciato sulla priorità stagionale: "Alzare la Conference o andare in Champions? Non scelgo, sono ambizioso".