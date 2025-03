Palladino: “Gasperini è un fenomeno. De Gea e Kean stanno bene a Firenze”

Kean e Gudmundsson: "I meriti vanno dati a Moise, per tutto quello che ha fatto. La società, i tifosi, tutti hanno meriti, poi lui ci ha messo del suo. Lui è maturato molto, adesso è pronto e forte. Per me è il presente ed il futuro della nazionale, lui sa su cosa deve lavorare. Non deve perdere il suo strapotere fisico. Io ho sempre detto che ad Albert mancava la forma fisica, ed una scintilla. Per un attaccante è importante segnare, adesso è dentro al 100%, è un giocatore fenomenale, che sposta. Per me crescerà ancora di più in questo finale, il feeling con lui è ottimo. Però non c'è solo lui, davanti c'è anche Beltran, è dentro a tutti gli schemi, e pure da Zaniolo mi aspetto un grande finale"

Su Gasperini: "Per me Gasperini è stato un maestro, lo ringrazio perchè mi ha fatto diventare uomo. Con lui ho visto il calcio in modo diverso, non so somc dirlo. Ha dato dei concetti diversi al nostro calcio. Io ho cercato di prendere da lui tutte le cose che hanno i grandi tecnici, ma lui è unico, non bisogna fare copia ed incolla. Il primo tempo di Bergamo per me è stata tutta la partita, lì ho capito che la squadra stava crescendo. Anche il secondo tempo di Napoli vi avevo detto che c'era qualcosa di positivo. L'Atalanta ci deve dare slancio, dobbiamo dare seguito alla Juve ed al Panathinaikos"

Un bilancio: "Io devo pensare alla squadra, il bilancio non è mio, ma della Fiorentina. Per me comunque la stagione è positiva, abbiamo fatto tanti risultati contro le big. Dobbiamo fare questo step, fare punti contro le medio-piccole, ho chiesto questo alla squadra. Non è il mio percorso, io vado avanti per la mia strada, vogliamo ottenere il meglio per la Fiorentina. Ederson per l'Atalanta è importantissimo, ma hanno tanti centrocampisti che lo possono sostituire. Abbiamo trovato un assetto tattico con 3 centrocampisti che funziona. Sono felice, ci abbiamo messo un po' ma credo che la strada sia quella giusta"

Zaniolo: "Per il futuro non abbiamo deciso nulla, Zaniolo sta lavorando bene, io credo in lui, anche se sta giocando poco. Io non scelgo obiettivi, voglio arrivare più in alto possibile. Gasperini sarà un fenomeno nel preparare questa gara senza Retegui. Possono giocare con 3 punte o col trequartista, hanno tante soluzioni. Noi domani proveremo due soluzioni, anzi anche tre o quattro. Dobbiamo essere pronti a tutto, ma la squadra è matura"

De Gea e Kean: "Io credo che un giocatore quando debba fare la scelta guardi l'amore che ti da la città, guarda l'ambiente. Io credo che i nostri ragazzi abbiano certi valori umani. De Gea e Kean qui stanno bene, venivano da due anni difficili. Hanno trovato amore qui, e la passione. Quindi meglio non si può chiedere, poi loro faranno le loro scelte"

Il modello Atalanta: "L'Atalanta parte tutto dai settori giovanili, ci vuole del tempo per arrivare al loro livello. Io conosco anche i loro dirigenti, ma quel lavoro si può fare anche qui a Firenze. Vogliamo tutti il bene della Fiorentina per portarla il più in alto possibile"