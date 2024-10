Biraghi non è più il capitano della Fiorentina, almeno non lo è in campo finché non sarà titolare; chi sceglierà Palladino adesso ? Tra i più papabili, oltre a Ranieri e Kouamé insigniti nelle ultime occasioni, c'è il nuovo portiere David De Gea , già entrato nel cuore dei tifosi viola. Se fosse questo il caso, sarebbe la prima volta nella storia della Fiorentina? Andiamo a vedere tutti i casi in cui un portiere è stato il capitano viola.

Parla la storia

L’unico portiere designato capitano nella storia della Fiorentina è stato Giuliano Sarti nella stagione 1962-1963, con allora Ferruccio Valcareggi in panchina. Nella storia viola troviamo poi altri portieri, come per esempio Superchi, che ha indossato la fascia in una o due situazioni del tutto casuali, per assenze o casistiche particolari. Il più recente è sicuramente Sebastian Frey, che anche lui, come Superchi è stato capitano in delle situazioni eccezionali, complici le assenze di Montolivo e Dainelli allora capitani. Cosi sarebbe per De Gea, se venisse scelto capitano, poiché fino a prova contraria il capitano designato è Biraghi. Vietato dimenticare Francesco Toldo, che in assenza dei capitani designati ha indossato la fascia viola, e Giovanni Galli nel periodo in cui Antognoni è stato out per il famoso scontro con Martina nel 1982.