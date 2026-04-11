Calcio inglese vs italiano: perché la 14esima di Premier può battere chiunque

La sensazione è diventata evidenza nel giro di una sola serata europea. Il netto 3-0 inflitto dal Crystal Palace alla Fiorentina è solo l’ultimo episodio di una storia che ormai si ripete con inquietante regolarità. Stesso copione, stessi sviluppi: squadre inglesi che impongono ritmo, fisicità e qualità contro club italiani che faticano a restare agganciati alla partita. Ed è proprio da qui che nasce la domanda più scomoda: com’è possibile che la quattordicesima della Premier League sembri appartenere a un altro livello rispetto a squadre di Serie A?