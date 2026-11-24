A Monza il Gran Premio da non sbagliare

C'era un campionato deludente da risollevare

Jimenez i primi tre giri che promettevan bene

Mastrantuono lo schianto che ha dato il lá alle più infernali pene

Njie la safety car che ha permesso all'Alfa Violeo di riaggregarsi al gruppo

Goncalves il simbolo di una gara dall'orribile sviluppo

Ndour il cambio gomme che ha fatto solo perder tempo

Gnonto quel desolante ritiro avvenuto anzitempo

De Gea e Dragusin quei meccanici ormai sfiduciati

Joao Mario e Oulai piloti acerbi che vanno ancora sgrezzati

Ranieri e Pellegrino quei tifosi violacei arrivati a Monza di lunedì sera

Vanoli il team principal che ha condotto la scuderia in una gara così nera

Da un anno e mezzo l'Alfa Violeo fa la collezione di delusioni

Cambia i team principal ma continua a perder posizioni

La svolta è sempre vicina ma non arriva mai

Dopo Monza la fiducia è all'altezza di un bonsai.

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