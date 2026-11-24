Il commento della partita Monza-Fiorentina in rima
VIDEO - Vanoli: "La mia peggiore Fiorentina, a questi ragazzi serve umiltà"
A Monza il Gran Premio da non sbagliare
C'era un campionato deludente da risollevare
Jimenez i primi tre giri che promettevan bene
Mastrantuono lo schianto che ha dato il lá alle più infernali pene
Njie la safety car che ha permesso all'Alfa Violeo di riaggregarsi al gruppo
Goncalves il simbolo di una gara dall'orribile sviluppo
Ndour il cambio gomme che ha fatto solo perder tempo
Gnonto quel desolante ritiro avvenuto anzitempo
De Gea e Dragusin quei meccanici ormai sfiduciati
Joao Mario e Oulai piloti acerbi che vanno ancora sgrezzati
Ranieri e Pellegrino quei tifosi violacei arrivati a Monza di lunedì sera
Vanoli il team principal che ha condotto la scuderia in una gara così nera
Da un anno e mezzo l'Alfa Violeo fa la collezione di delusioni
Cambia i team principal ma continua a perder posizioni
La svolta è sempre vicina ma non arriva mai
Dopo Monza la fiducia è all'altezza di un bonsai.
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