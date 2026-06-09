Fabio Grosso, lo scetticismo e lo strano "caso" dell'estate 2025 S. Bargellini Simone Bargellini 9 giugno - 23:59 9 giugno

L'annuncio di Fabio Grosso non ha esattamente acceso l'entusiasmo dei tifosi. Tra chi avrebbe desiderato un allenatore di "nome" e chi avrebbe confermato Vanoli in panchina, intorno all'ex Sassuolo si…