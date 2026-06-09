Se solo la Fiorentina non fosse penultima in classifica
S. Bargellini Simone Bargellini
L'editoriale del nostro vicedirettore
L'editoriale del nostro vicedirettore
L'editoriale del nostro vicedirettore che solleva interrogativi su due volti nuovi
Dal caso Kayode al presente di Ndour: si sale e si scende rapidamente dal carro
Come orientarsi tra i fantasmi del passato e le speranze per il futuro
Kean in bilico, il commento del vicedirettore
L'annuncio di Fabio Grosso non ha esattamente acceso l'entusiasmo dei tifosi. Tra chi avrebbe desiderato un allenatore di "nome" e chi avrebbe confermato Vanoli in panchina, intorno all'ex Sassuolo si…