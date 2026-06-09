Viola News

Il Metronomo

Dal greco μέτρον (métron, "misura") e νέμω (némo, "amministro", "guido"): il vicedirettore Simone Bargellini, in campo lui stesso un metronomo in mediana, cerca di mettere ordine nel flusso di notizie e opinioni che riguarda quotidianamente il mondo della Fiorentina.