Iachini come Montella: si ripensa all’attacco leggero. Solo pretattica o reale volontà?

E’ stato lo stesso allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha dirlo oggi in conferenza: “Sto valutando la coppia Ribery-Callejon, in attesa di far crescere i nostri giovani attaccanti. Può darci dei vantaggi sul piano dell’imprevedibilità e può essere una variante tattica“. Dunque, il tecnico gigliato sta pensando di affidarsi ai due elementi più esperti e talentuosi tra gli attaccanti a sua disposizione, lasciando in un sol colpo in panchina Vlahovic, Kouame e Cutrone. Una scelta inedita per Iachini, considerando che da quando è arrivato a Firenze non ha mai rinunciato al centravanti.

Ed è una scelta che va a ricalcare quella di Vincenzo Montella durante la scorsa stagione, quando il tecnico campano dalla terza di campionato dopo le due sconfitte iniziali contro Napoli e Genoa scelse di affidarsi in attacco alla coppia Chiesa-Ribery, dando maggior solidità alla squadra col 3-5-2. Un’intuizione che dette buoni risultati all’inizio, ma che poi andò pian piano crollando a causa della scarsa vena realizzativa di Chiesa e dell’infortunio di Franck Ribery contro il Lecce.

Dunque in casa viola resta ancora vivo, anzi vivissimo, il problema centravanti, nonostante le dichiarazioni di facciata. Magari domani in casa della Roma Iachini punterà comunque dal 1′ su Christian Kouame, lasciando Callejon in panchina e cercando di emulare la buona prestazione fatta a Milano contro l’Inter, come da lui stesso detto. Sperando, ovviamente, in un altro risultato finale.