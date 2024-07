Serve cacciare la maledizione del post Vlahovic

Da Piatek a Nzola, passando per Cabral e Jovic, senza scordarci di Belotti e Beltran. Gli ultimi attaccanti arrivati a Firenze non hanno convinto (per usare un eufemismo). Adesso la scommessa sarà Moise Kean, con Beltran e Kouamè (QUI LE PAROLE SUL RUOLO) come alternative. L'argentino potrà essere usato anche nei due dietro la punta, sopratutto per non svalorizzare un investimento di 25 milioni di euro. Off topic: Il numero 9 viola si è infortunato alle Olimpiadi con l'Argentina. Ancora devono uscire comunicati ufficiali sulle sue condizioni. Tornando a Kean, è normale che la piazza nutra i propri dubbi sull'operazione e sul calciatore. Esubero della Juventus, e zero gol nella scorsa stagione. In più se consideriamo gli ultimi sei attaccanti presi, il malumore sale a dismisura. Palladino però crede nel ragazzo e Firenze può essere la piazza ideale per lui per tornare a livello di Parigi. Ci vuole testa e Kean dovrà dimostrare di averla connessa per tutta la stagione. Poi sarà come sempre il campo il giudice finale. (QUI IL COMMENTO ALL'AMICHEVOLE)