Rinnovo Kouamé: ecco cosa avrebbe detto i’Ciuffi

Prima Gallo poi San Gallo

A mio modo di vedere, il campionato e' sempre stato la priorita', a fine stagione il futuro di un club lo determina sempre la posizione in classifica in serie A, quindi concentriamoci bene sul Lecce del buon Gallo per poi pensare al San Gallo in Conference. Saranno due partite non facili, vincere in campionato darebbe linfa per poi andare in Svizzera ad affrontare una squadra tignosa che affrontera' oggi il Basilea nel torneo elvetico. Il Lecce dei nostri ex Corvino-Mencucci avra' mille motivi per dare tutto, prima cosa mettere fieno in cascina per affrontare meglio l'inverno, la partita al VIA DEL MARE non e' mai stata banale o priva di sorprese, da ricordare il gol di Cerci che con in panchina Vincenzo Guerini, ci consenti' di salvarsi qualche anno fa. Poi la sconfitta assurda dello scorso anno quando vincevamo 1-2 al 70' per poi perdere 3-2. Ci vorra' una Fiorentina concreta che concede poco per poi ripartire in contropiede, Gud potrebbe essere l'uomo giusto per orcheestrare le ripartenze, insieme alla potenza di Kean, cerchiamo di stare in campo molto concentrati e pratici, soprattutto nel mezzo per far respirare la difesa e dare linfa all'attacco. Auguro a Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci di salvarsi e di avere tante soddisfazioni, ma da lunedi in poi, sono state due persone importanti nella storia della Fiorentina, due grandi professionisti che ci hanno regalato tante soddisfazioni. FORZA FIORENTINA!!!