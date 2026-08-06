L'unico 10 pare proprio deciso a non cambiare la sua posizione per la festa del centenario viola. David Guetta chiede ai tifosi di rispettare la decisione anche se non la condividono.
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David Guetta conferma sul suo editoriale pubblicato su Firenzedintorni.it che Giancarlo Antognoni è ancora deciso a non partecipare alla festa del centenario della Fiorentina. Vi riportiamo un estratto di quanto pubblicato questa mattina
A volte penso che davvero Umberto Eco avesse ragione quando affermava che un tempo lo scemo del paese parlava al bar mentre da anni scrive sui social. Il problema è che gli scemi del paese si sono nel tempo moltiplicati e così siamo invasi da idioti che postano frasi incredibili solo per il gusto di essere pubblicati, e non sono neanche i 15 minuti di celebrità di Wharol, ma solo i 30 secondi di imbecille auto-referenzialità. E' quello che sta accadendo con Giancarlo Antognoni, che pare deciso a non accettare l'invito della famiglia Commisso per partecipare alla festa del centenario il prossimo 29 agosto".
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