Gli ultimi sforzi, poi subito il centrocampista… sognando Dybala

A proposito

Per il mister sono state e sono giornate ovviamente tostissime e da parte nostra non possiamo che mandargli un altro, calorosissimo abbraccio. Ci vorrà tempo, per mettersi (in parte) alle spalle il dolore ma proprio il lavoro (oggi tornerà sul campo insieme ai suoi giocatori) sarà la cura migliore. A lui, in queste ultime due settimane di 2024, il compito di ridisegnare una formazione che con la perdita di Bove si è ritrovata con la coperta improvvisamente corta. La formula dei tre “top” (Colpani, Gud e Beltran) alle spalle di Kean a Bologna ha funzionato bene per 45' ma alla lunga, soprattutto ora che in tanti sono o stanchi o (vedi l'ex Genoa) lontani dalla miglior condizione, la squadra non la regge. Allo stesso tempo, aggiungere un centrocampista vuol dire averne soltanto uno in panchina senza contare il fatto che né Mandragora né Richardson offrono chissà quali garanzie. La sensazione è che si andrà avanti col 4-2-3-1, alternando Sottil e Beltran sulla sinistra per poi aggiungere qualcuno in mezzo a gara in corso.