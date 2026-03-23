Fiorentina: grande punto, ma si poteva vincere

Cominciata malissimo e finita con l’idea che quasi quasi poteva essere una partita da vincere, perché alla fine l’Inter aveva paura, non attaccava più, lasciando spazio al centrocampo viola. Bravo Vanoli, quindi, per come l’ha preparata e perché alla fine atleticamente la Fiorentina, dopo la trasferta in Polonia, correva di più, ma il tecnico non deve arrabbiarsi se un giornalista gli pone una domanda che era poi quella di tutti i tifosi viola: come mai ha tolto Kean e Fagioli che viaggiavano a mille? LEGGI TUTTO QUI