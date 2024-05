FOTO VN – Presenti tre ex viola all’inaugurazione del nuovo campo della Rondinella

Momento storico per la Rondinella Marzocco che inaugura un nuovo impianto sportivo. Tra i tanti presenti anche tre ex Fiorentina

La Rondinella Marzocco, storico club fiorentino, sta inaugurando in queste ore il suo nuovo impianto sportivo. Un momento storico per la società, giocatori e i tanti tifosi che accompagnano la squadra durante la stagione. Una giornata di festa che vede tanti protagonisti, tra cui tre calciatori ex Fiorentina come Giovanni Galli, Alberto Malusci e Roberto Galbiati. Presenti anche le istituzioni, partner e gli sponsor della società biancorossa, oltre che le varie squadre. In basso ecco la foto dei tre ex calciatori viola