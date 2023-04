FOTO e VIDEO VN – Da Poznan, la rifinitura del Lech

Quasi in contemporanea con l'allenamento della Fiorentina, anche il Lech Poznan ha svolto la rifinitura in vista del match di Conference League di domani sera. Squadra quasi al completo per il tecnico olandese Van den Brom che dovrà fare a meno solo dello squalificato Murawski, oltre all'infortunato Szymczak che ne avrà per tutta la stagione.