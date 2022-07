Fiorentina, si alza il sipario: rosa XXL e il ‘taglia e cuci’ di Italiano

A cominciare dai tanti che tornano a Firenze, dopo aver vissuto un'annata o sei mesi in prestito altrove. È il caso di Kouamé, Pulgar, Benassi, Ranieri, Rasmussen, Zurkowski e Montiel. Tutti giocatori ancora sotto contratto con il club viola, ma le cui sorti sono tutt'altro che delineate. Kouamé è reduce da una positiva stagione con l'Anderlecht, ma è difficile riuscire a collocarlo nello scacchiere di Italiano. Annata assai più grigia quella vissuta da Erick Pulgar , mai realmente protagonista nel Galatasaray. Oltretutto il cileno è alle prese con una fastidiosa vicenda extra-campo . Qualche chance in più ce l'hanno Ranieri e Zurkowski , già promossi all'esame delle Serie A quest'anno. Certo è che per entrambi suonano le sirene del mercato, specie per il polacco . Nonostante le sue grandi motivazioni e la volontà di giocarsela nelle fila viola, per Benassi appare difficile immaginare un posto nelle turnazioni del tecnico gigliato. Ancor più ai margini Montiel che ha disatteso le grandi speranze riposte su di lui; e Rasmussen , non riscattato dal Vitesse che aveva un'opzione di acquisto definitivo.

Non serve eccellere in matematica per capire che i numeri sono da ridurre drasticamente. Ipotizzando una rosa di 25 giocatori, esclusi alcuni giovani della Primavera da aggregare alla bisogna, Italiano si trova a fare i conti con due squadre al completo. Le prime indicazioni in merito arrivano grazie alla la lista dei convocati per il raduno pre-stagionale. Un altro passo importante sarà la lista dei partenti per Moena, domenica prossima. Dragowski è presente nella prima lista, ma - a meno di clamorose sorprese - non salirà in Val di Fassa. Il polacco è fuori dal progetto tecnico e in attesa di cessione. Invece è assente a sorpresa Luca Ranieri, a differenza di Szymon Zurkowski, nonostante le sirene di mercato. Tanti i giovani da valutare attentamente, per verificarne la crescita. Non fanno parte di questa prima selezione Agostinelli, Corradini, Spalluto, Edoardo Pierozzi, Ghidotti, Fiorini, Dutu, Ferrarini e Munteanu. Trovano spazio invece altri fiori all'occhiello della cantera viola: Bianco, Krastev, Gentile, Favasuli, Amatucci e Distefano. Quanti di loro avranno l'opportunità di mettersi in mostra, al cospetto di Italiano? Si alza il sipario sulla stagione 2022/23 della Fiorentina, presto avremo le prime risposte.