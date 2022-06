Coverciano, Moena e una mini tournée in Germania? Ecco il programma estivo viola

Il conto alla rovescia per la nuova stagione della Fiorentina è iniziato. Tra appena quattro giorni infatti, Italiano e il suo staff riprenderanno da dove avevano interrotto, forti anche del rinnovo di contratto e di un gruppo che (salvo poche eccezioni) è rimasto lo stesso. I viola che hanno risposto alla chiamata della propria Nazionale godranno di qualche giorno in più aggregandosi all’ultimo momento alla squadra in partenza. Di sicuro ci saranno invece giovani della Primavera e alcuni rientri dai prestiti. Questo quanto troviamo scritto nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino.

Lunedì i giocatori si ritroveranno a Firenze, ma il punto di riferimento sarà Coverciano, considerati i lavori in corso al centro sportivo viola. Al Centro Tecnico i viola dovrebbero fare anche le visite mediche e dal giorno successivo inizieranno i test fisici e le prime sgambate su vari campi della struttura. Quattro giorni per riprendere dunque l’attività dopo le vacanze e preparare le tabelle di marcia e il lavoro di Moena, dove la Fiorentina si sposterà dal 10 luglio. In Trentino il lavoro sarà concentrato per arrivare al campionato e alle sfide europee (c’è lo scoglio playoff subito ad agosto) al massimo della forma, visto poi il lungo stop a fine novembre che permetterà di smaltire le fatiche accumulate. Il ritiro proseguirà fino al 24, poi dopo qualche giorno di stop la Fiorentina deve valutare se aggiungere una mini tournée(Germania tra le ipotesi) o semplicemente qualche amichevole con squadre internazionali per testare la preparazione.