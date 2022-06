VN – Per Dragowski l’ipotesi più calda resta l’Espanyol. Con Italiano è rottura

Dragowski non partirà per il ritiro di Moena, il rapporto con Italiano è ai minimi storici. L'Espanyol resta in pressing sul portiere polacco

Nicolò Schira

La situazione Dragowski sta accendendo le ultime ore di mercato in casa viola. La notizia della non convocazione per il ritiro di Moena è infatti solo l'ultimo capitolo di una vicenda intricata che sta portando la Fiorentina a mettere di fatto platealmente sul mercato il portiere polacco, totalmente fuori dal progetto tecnico di Italiano.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la squadra attualmente più interessata al giocatore resta l'Espanyol. Il club spagnolo però, con un'offerta da 2-3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, non ha ancora convinto i viola che si aspettano di incassare di più dalla cessione del giocatore. Anche il Torino ultimamente ha effettuato un sondaggio, ma la situazione è ancora in una fase embrionale. Si stanno invece raffreddando le piste provenienti dalla Premier. La priorità in ogni caso sia dal lato del giocatore che da quello della società è di risolvere al più presto la vicenda.