“ViP” – Il bilancio di fine anno: chi può tornare alla Fiorentina?

Sono 19 i giocatori di proprietà della Fiorentina che hanno trascorso questa stagione altrove. Molti hanno giocato nelle serie minori italiane, altri hanno tentato un'avventura all'estero. Attraverso "Viola in Prestito" abbiamo seguito il loro rendimento nell'arco di tutta la stagione 2021/22. Al crepuscolo dell'annata sportiva tracciamo un bilancio di coloro che potrebbero rientrate in orbita gigliata, complice la crescita palesata nelle proprie esperienze con un'altra maglia. Per alcuni è stata una vetrina, mentre per altri non si può certo dire altrettanto, reduci da un'annata opaca alle spalle. Violanews vi aiuta ad individuare chi potrà essere utile alla causa viola di Vincenzo Italiano, già a partire dal ritiro del prossimo luglio a Moena.