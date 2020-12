La Champions League sappiamo è la manifestazione più suggestiva del mondo. E per l’importanza che essa ricopre, senza dimenticare gli introiti finanziari che garantisce, assume un aspetto prioritario nel corso della stagione di un club. Mai come quest’anno però le giornate della competizione europea sono state così vicine tra loro. A causa dello stop dei campionati dovuto alla Pandemia della scorsa primavera, la stagione di quest’anno si annunciava come un vero e proprio tour de force. E così è stato. Per poter terminare infatti le competizioni in tempi regolari a garantire la successiva preparazione agi Europei della prossima estate, i giocatori sono sottoposti a impegni continui. Questo continuo alternarsi tra campionato e Coppe Europee sta portando dei risultati a dir poco sorprendenti nelle massime serie europee. E esempi lampanti di questa situazione, li troviamo anche nella giornata di ieri. Basti pensare allo scialbo pareggio a reti bianche nel derby di Manchester in Inghilterra o al clamoroso ko casalingo del Borussia Dortmund, sconfitto per 5-1 dallo Stoccarda. O ancora: al pareggio per 1-1 del Bayern Monaco contro l’Union Berlin fino al tonfo della Lazio nell’anticipo di ieri sera contro il Verona. Estendendo questo alle giornate precedenti troviamo molteplici intoppi delle big che hanno garantito campionati equilibrati come non accadeva da anni. Ma arriviamo all’Atalanta. Per i prossimi avversari dei viola, il discorso non cambia. Nonostante l’incredibile qualificazione ottenuta con due successi storici ad Amsterdam e Liverpool, il cammino in campionato per gli uomini di Gasperini è stato più turbolento. Dopo gli impegni infrasettimanali, i nerazzurri hanno più di una volta fallito l’obiettivo: dai quattro gol presi in un tempo a Napoli, al pareggio per 0-0 contro lo Spezia, fino alla sconfitta interna per 2-0 contro il sorprendente Verona. Se è vero che tre indizi fanno una prova…

Le classifiche e i risultati della Champions League li trovi su Numericalcio.it

L’Atalanta come la Fiorentina: mancano i gol degli attaccanti da più di un mese. Malinovsky sale

Probabile formazione: la spunta Bonaventura. Caceres tallonato, occhio a Lirola e Venuti