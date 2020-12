L’Atalanta come la Fiorentina: mancano i gol degli attaccanti da più di un mese. Malinovskyi sale

Gasperini ha dichiarato che la media dell’Atalanta ultimamente è da retrocessione. La Gazzetta dello Sport si concentra sui gol degli attaccanti di Gasperini, fermi alla doppietta di Muriel a Crotone il 31 ottobre. Gomez non segna dal 4 ottobre, Zapata dal 24 dello stesso mese, Ilicic è ancora a secco. Malinovskyi adesso sta bene, potrebbe giocare lui per questioni di turnover e perché Muriel ha dimostrato anche in Europa di poter essere ancora letale a partita in corso. Intanto Pasalic si opera e saluta fino a gennaio inoltrato, mentre Pessina è la chiave del nuovo schieramento, più coperto ma non definitivo, sempre secondo quello che dice Mister Gasperini…

