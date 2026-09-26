Undici addii e cinque novità: ecco come si presenta la Fiorentina Women di Pinones Arce al via del campionato.
Nuova Serie A
Undici addii, cinque nuovi innesti e una squadra che deve ancora trovare il proprio equilibrio. La Fiorentina femminile si presenta ai nastri di partenza del campionato con una rosa profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Il mercato ha cambiato parecchio il volto della squadra di Pablo Piñones Arce, mentre la Serie A Women's Cup ha già offerto le prime indicazioni, tra conferme, difficoltà e qualche interrogativo ancora da risolvere ---> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SEIRE A FEMMINILE
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