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Sette giorni all’esordio in campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il prossimo 24 agosto alle 20.45, allo Stadio Olimpico, la Fiorentina affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini nella prima giornata di Serie A. Una settimana esatta per trasformare una squadra profondamente rinnovata in una formazione pronta a misurarsi con il campionato.

Il lavoro compiuto dalla società sul mercato è stato imponente: nove acquisti, una rosa modificata in profondità e un progetto tecnico completamente nuovo affidato a Fabio Grosso. Dopo una stagione 2025-26 estremamente deludente, culminata con 50 reti subite in 38 giornate, la Fiorentina aveva bisogno di una svolta radicale. E Paratici ha scelto di intervenire praticamente in ogni reparto.

Adesso, però, il mercato deve incontrare il campo. A sette giorni dal debutto contro la Roma è possibile fare una prima fotografia della nuova Fiorentina, dividendo il momento viola in tre domande: cosa va, cosa non va e cosa manca?

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