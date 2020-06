Mi permetterete la piccola licenza a scopo puramente goliardico del titolo. Impossibile da non notare, per me studente e appassionato di storia, l’incredibile e buffa coincidenza di date fra lo sbarco in viola del tycoon, di ritorno dagli Stati Uniti, e l’operazione militare delle truppe alleate, anch’esse di lingua inglese. Il 6 giugno 1944, infatti, le truppe anglo-americane aprivano il secondo fronte in Europa, col celeberrimo e risolutivo sbarco in Normandia. Esattamente 75 anni più tardi Rocco Commisso sbarcava a Firenze, per il suo primo giorno da proprietario della squadra viola. Anch’egli in arrivo – o meglio, di ritorno – dal continente americano per tentare l’avventura oltre oceano. Oggi, ad un anno di distanza, spazio alle celebrazioni per il primo anno fiorentino di Commisso, alla guida della società. Un anniversario che, complice la pandemia di Covid, non si è potuto celebrare con il bagno di folla a cui Rocco, come abbiamo potuto apprezzare, non si è mai voluto sottrarre. Le sue parole di oggi, 6 giugno 2020, sono la sintesi di un’ideale abbraccio a tutto il mondo Fiorentina, dal presidente che in un solo anno è riuscito a farsi amare per stile e determinazione. Un patron carismatico, ma non una macchietta o un bischero – come spesso ha ricordato a giornalisti e tifosi.

La “missione al contrario” di Rocco

Le truppe alleate sbarcarono in terra francese per liberare l’Europa dalla minaccia nazista, Rocco ha scelto di tornare in Europa per riportare la Fiorentina là dove si merita: “voglio la Fiorentina stabilmente tra le prime venti squadre del mondo” – ha detto questo pomeriggio. Un parallelo che a livello storico non regge – pena la distruzione, seduta a stante, del mio libretto universitario – ma che per Firenze ed i tifosi viola ha una valenza simbolica assai: la consapevolezza di essere finalmente in buone mani. Ed ecco che l’augurio, caro Rocco, non può che essere che anche tu possa trovare degli alleati nella tua esperienza fiorentina, magari sulla strada che conduce ad un nuovo stadio. Che sia a Campi o a Campo di Marte poco importa, questa del resto non dovrebbe essere una guerra, a differenza di quella ricordata sopra.