In meno di una settimana l’allarme è passato da arancione a rosso (o G-rosso, concedeteci la fin troppo scontata e abusata battuta). Perché perdere ci sta, è fisiologico, ma non come avvenuto contro il Frosinone (non il Real Madrid, con tutto il rispetto per la squadra giallazzurra), per di più al Franchi nel giorno del centenario. Fatto sta che dopo due giornate la Fiorentina ha già incassato ben sette gol, mentre la colonna relativa alle reti segnate è ancora desolatamente bianca.

Dragusin, sei davvero tu?

Dall'entusiasmo ai fischi

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