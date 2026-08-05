Fatta per Mastantuono: cominciamo a ipotizzare come potrebbe giocare Mastantuono nella Fiorentina di Fabio Grosso.
Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo
Si è chiusa la trattativa che porterà Franco Mastantuono alla Fiorentina: il giovane talento dei Blancos che, proprio a causa delle sirene di mercato, non ha fatto parte sabato scorso dello scrimmage contro i gigliati, ha aperto alla destinazione, con le parti che hanno trattato sulla gestione del salario dell'argentino classe 2007 trovando la quadra.
L'esterno che serve a GrossoIl classe 2007 è abbastanza versatile sul fronte offensivo, ma i ruoli che predilige sono soprattutto l'ala destra e la trequarti. In questo senso, potrebbe essere il giocatore perfetto per Fabio Grosso nel suo 4-3-3, con la guida gigliata che potrebbe schierarlo sulla fascia destra a piede invertito, oppure anche dall'altra parte. La card di Sofascore che vi proponiamo di seguito, poi, evidenzia come nella passata stagione Mastantuono sia stato impiegato, nelle 35 partite a cui ha preso parte (17 delle quali giocate dall'inizio), soprattutto in quella parte del campo. Intrigante allora pensare cosa sarebbe in grado di fare un tridente composto dall'argentino, Kean e un altro esterno di spessore a sinistra. L'assetto, infortuni e mercato permettendo, potrebbe essere il seguente: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas/Parisi; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Kean, Gudmundsson.
Il fantasista che disorientaMa come si nota dai dati di Sofascore, anche un'altra caratteristica del giocatore potrebbe essere utilizzata dal tecnico dei gigliati per mischiare le carte in tavola e disorientare gli avversari. Mastantuono è un abile creatore di occasioni infatti, e con la sua tecnica potrebbe essere impiegato anche da trequartista. In tal senso, stuzzica anche l'idea di un 4-3-2-1, dove insieme ad un altro fantasista potrebbe essere quel collante tra attacco e centrocampo pronto a dare quell'estro per tirar fuori dal cilindro occasioni, assist per Kean e, perché no, qualche rete in più. Ecco come potrebbe essere la formazione tipo: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Kean. In alternativa, anche un 4-3-1-2 potrebbe essere proposto, con il duo d'attacco che potrebbe esser supportato proprio dal classe 2007: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono; Kean, Piccoli/Gudmundsson. Oppure un 4-2-3-1, con Mastantuono centrale, che però richiederebbe un altro acquisto sulla destra e metterebb il centrocampo ancor più in overbooking. Insomma, con Mastantuono a referto le possibilità allettanti si sprecano.
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