Fatta per Mastantuono: cominciamo a ipotizzare come potrebbe giocare Mastantuono nella Fiorentina di Fabio Grosso.

Niccolò Ghinassi
Mastantuono

Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo

Si è chiusa la trattativa che porterà Franco Mastantuono alla Fiorentina: il giovane talento dei Blancos che, proprio a causa delle sirene di mercato, non ha fatto parte sabato scorso dello scrimmage contro i gigliati, ha aperto alla destinazione, con le parti che hanno trattato sulla gestione del salario dell'argentino classe 2007 trovando la quadra.

L'esterno che serve a Grosso

Il classe 2007 è abbastanza versatile sul fronte offensivo, ma i ruoli che predilige sono soprattutto l'ala destra e la trequarti. In questo senso, potrebbe essere il giocatore perfetto per Fabio Grosso nel suo 4-3-3, con la guida gigliata che potrebbe schierarlo sulla fascia destra a piede invertito, oppure anche dall'altra parte. La card di Sofascore che vi proponiamo di seguito, poi, evidenzia come nella passata stagione Mastantuono sia stato impiegato, nelle 35 partite a cui ha preso parte (17 delle quali giocate dall'inizio), soprattutto in quella parte del campo. Intrigante allora pensare cosa sarebbe in grado di fare un tridente composto dall'argentino, Kean e un altro esterno di spessore a sinistra. L'assetto, infortuni e mercato permettendo, potrebbe essere il seguente: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas/Parisi; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Kean, Gudmundsson.
Fabio Paratici
Mastantuono

Il fantasista che disorienta

Ma come si nota dai dati di Sofascore, anche un'altra caratteristica del giocatore potrebbe essere utilizzata dal tecnico dei gigliati per mischiare le carte in tavola e disorientare gli avversari. Mastantuono è un abile creatore di occasioni infatti, e con la sua tecnica potrebbe essere impiegato anche da trequartista. In tal senso, stuzzica anche l'idea di un 4-3-2-1, dove insieme ad un altro fantasista potrebbe essere quel collante tra attacco e centrocampo pronto a dare quell'estro per tirar fuori dal cilindro occasioni, assist per Kean e, perché no, qualche rete in più. Ecco come potrebbe essere la formazione tipo: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Kean. In alternativa, anche un 4-3-1-2 potrebbe essere proposto, con il duo d'attacco che potrebbe esser supportato proprio dal classe 2007: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono; Kean, Piccoli/Gudmundsson. Oppure un 4-2-3-1, con Mastantuono centrale, che però richiederebbe un altro acquisto sulla destra e metterebb il centrocampo ancor più in overbooking. Insomma, con Mastantuono a referto le possibilità allettanti si sprecano.

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