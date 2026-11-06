Qual è il modo migliore per raccontare cento anni di Fiorentina? Probabilmente non basterebbero biblioteche intere: sono usciti libri, sono stati registrati podcast, organizzate celebrazioni per tutto l'anno, tanto da parte del club, quanto dei media e del cuore pulsante del popolo viola. Forse, però, non serve fare una cronistoria per restituire veramente lo spirito formatosi dal 1926 ad oggi: ci sono alcuni momenti che, se ben sviscerati, permettono di fotografare perfettamente lo sviluppo della fiorentinità legata al pallone.

"La Fiorentina ci ha dato accesso al suo archivio storico, cosa che fa tutta la differenza del mondo", ci racconta Cosimo Bartoloni, che ha realizzato lo speciale di Cronache di spogliatoio sul Centenario, disponibile su Youtube a partire dalle 13.30 di oggi. "Abbiamo deciso di concentrarci su tre partite che hanno segnato a modo loro la storia della Fiorentina, allargando il racconto anche al contesto, a come arrivava la squadra a quelle partite". E quali sono queste tre gare?

La prima partita è quella della matematica dello Scudetto del 1969, quella al Comunale di Torino contro la Juventus, vinta per 0-2: il video, la cui pubblicazione cade poco dopo il sessantesimo anniversario dell'Alluvione del 1966, contiene anche testimonianze relative alla ripresa della città nei tre anni successivi. Poi c'è un'altra sfida alla Juventus, quella della stagione 1998/99 con la rete di Batistuta di testa a Peruzzi; infine, lo spareggio-promozione col Perugia nel 2004.

"Perché abbiamo scelto queste partite? Perché ci è sembrato coerente includere nel nostro ritratto non solo le vittorie, ma anche i momenti difficili, i sogni infranti", spiega Bartoloni. "Ci sono i trionfi come il secondo Scudetto, sia i sogni di una città che tocca il cielo con un dito e assapora un terzo titolo poi purtroppo sfumato, sia i momenti di rinascita dopo il fallimento. Nell'ora di sconforto e di vittoria, come dice l'inno".

Quel che rende vivido il lavoro di Cronache, però, è senza dubbio lo spazio che viene dedicato ai tifosi, i veri protagonisti del contenuto: l'esodo di diecimila - e forse anche di più - cuori viola verso Torino nel '69, la coreografia coi cartoncini bianchi, rossi e viola che coinvolse tutto lo stadio nel '98 e fece il giro del mondo per la sua bellezza, il boato al gol di Fantini nel 2004.

"Sono immagini che sono rimaste nella memoria collettiva tanto quanto i gol che raccontiamo. Il video, che supera di poco la mezz'ora, si chiude proprio con il ritorno in Serie A e con il famoso endecasillabo dantesco alla fine dell'Inferno: "e quindi uscimmo a riveder le stelle". Ci auguriamo che sia un bel regalo per tutti i tifosi della Fiorentina, che certo sanno come sono andate le cose, ma è proprio questo l'obiettivo dei nostri storytelling: immergersi nel passato con quanti più dettagli possibile".

E allora immergiamoci insieme: qui sotto trovate il video integrale direttamente dal canale Youtube di Cronache di spogliatoio!