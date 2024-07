Biraghi, la fascia al… braccetto: nuova vita per il capitano

E' probabile. Ma è altrettanto probabile che, con gli esterni che devono coprire tutto il campo, il capitano parta veramente dietro Parisi nelle gerarchie. Inoltre, al minuto 56 di Fiorentina-Reggiana di ieri Palladino ha lasciato un indizio interessante sul posizionamento dell'ex Inter: fuori Parisi e dentro Comuzzo, si poteva tranquillamente alzare Biraghi in fascia, e invece la zolla di Parisi l'ha presa Kayode, a piede invertito . Questo si può spiegare con la volontà di far giocare i braccetti, Comuzzo e Biraghi, sul proprio piede, oppure con la volontà di proporre spesso Biraghi come "braccetto".

Fascia al braccetto

Una variante, questa, che verrebbe avvalorata qualora non si riuscisse ad anticipare l'arrivo di Nicolas Valentini, già preso per gennaio, a quest'estate: il suo posto tra i centrali per la prima parte di stagione verrebbe preso proprio da Biraghi, che potrebbe diventare sia il vice di Parisi come laterale, sia quello di Ranieri come braccetto sinistro, accumulando, grazie ai molteplici impegni in campionato e nelle coppe, un minutaggio comunque consistente. Dalla fascia al braccio alla fascia al... braccetto. E' un po' quello che ha fatto l'Inter con Carlos Augusto, che all'occorrenza nel 2023/24 ha giocato sia da vice Dimarco, sia da vice Bastoni. La tournée in Inghilterra sarà utile anche per avere altre indicazioni su questo.