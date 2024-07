Amarcord: i miei quattro presidenti preferiti. Quali sono i tuoi?

2° - DIEGO DELLA VALLE: proprietà più longeva della storia viola, non ci siamo mai avvicinati allo scudetto ma quei 10 anni di competizioni europee giocati alla grande nei più prestigiosi stadi del football non passano certo inosservati. Ci siamo goduti giocatori top, una coppia fenomenale come Prandelli-Corvino, un'altra coppia funzionale come Pradè-Macia, la Fiorentina che ha salito vertiginosamente la classifica del Ranking europeo, anni pieni di entusiasmo e stadio sempre pieno. Peccato per quel periodo finale che ha oscurato quanto di buono era stato fatto. Il 4-2 alla Juve è stata la partita top della gestione Diego Della Valle.

3° - VITTORIO CECCHI GORI: anni indimenticabili nel bene e nel male, giocatori stratosferici arrivati a Firenze, ci siamo goduti il miglior bomber della storia viola, un 10 elegantissimo come Rui Costa, un fuoriclasse assoluto come Edmundo, tanti ottimi giocatori, abbiamo plasmato ottimi allenatori come Claudio Ranieri e Alberto Malesani, pero' non perdonero' mai a Vittorio lo scempio della Fiorentina in B e il tragico fallimento societario che ci ha fatto piangere come agnellini. Il personaggio ne ha combinate di tutti i colori nel bene e nel male. Forse chissà come sarebbe andata se Marione lo avesse tenuto a bada ma purtroppo ci ha lasciato molto presto.

4° - ROCCO COMMISSO: Come precedentemente scritto avrebbe ancora il tempo per recuperare consensi, 5 anni con tre finali giocate e perse, un centro sportivo bellissimo, un inizio scintillante con la presentazione di Frank Ribery che doveva essere il primo campione dei tanti che sarebbero dovuti arrivare in riva all'Arno. Per me il cruccio piu' grosso e' stato il modo di porsi con le istituzioni cittadine e tutte le categorie che collaborano nel mondo del calcio. La cessione di Vlahovic alla Juve, a meta' stagione quando era capocannoniere, e' stata una macchia indelebile. L'aver diviso la tifoseria in abbonati Pro e Easy e' stata una triste vicenda che ha scontentato molti supporter, non nutro tanta speranza che ci siano miglioramenti importanti ma mai dire mai, Firenze è difficile ma se la sai prendere vivi da re, altrimenti con i vecchi fiorentini e' veramente dura. Speriamo bene.

SE TI VA , SCRIVI LA TUA CLASSIFICA TRA I 4 PRESIDENTI....