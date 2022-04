Belotti, nel mirino da 3 anni: gli scenari di mercato per l’attacco viola

I pro e i contro del possibile arrivo del centravanti del Torino. Meglio lui, Piatek o... mister X?

Simone Bargellini

Su una cosa non c'è dubbio: Andrea Belotti è un profilo apprezzato dai dirigenti della Fiorentina, Joe Barone in primis. E già nella prima estate di mercato, lontana ormai quasi 3 anni, il club viola provò ad acquistare il centravanti del Torino. Di acqua sotto ai ponti ne è passata molta e non è certo scontato che ci sia un concreto ritorno di fiamma. Ma la condizione di svincolato può rendere Belotti un'occasione di mercato.

Calciomercato Fiorentina, la scelta sul centravanti

In attesa di capire meglio dalle prossime partite se Cabral ha i requisiti per essere l'attaccante titolare della prossima Fiorentina, è evidente che un altro centravanti servirà. Un giocatore in grado di giocarsi il posto col brasiliano, a maggior ragione se i viola parteciperanno ad una competizione europea. Due sono le strade: riscattare Piatek dall'Herta Berlino per 15 milioni (possibilmente con uno sconto), oppure rivolgersi altrove. E tra le opzioni sul tavolo ci sono Agustin Alvarez e il Gallo Belotti, insieme ad altre.

Belotti alla Fiorentina? Perchè sì e perchè no

A favore di Andrea Belotti c'è la condizione contrattuale (arriverebbe a parametro zero) e un curriculum importante con oltre 100 gol segnati in Serie A. Se sta bene fisicamente e con le giuste motivazioni, è un attaccante da Nazionale e ha caratteristiche che potrebbero inserirsi bene nel gioco di Italiano, vista la sua capacità di giocare di sponda e aprire spazi per i compagni col suo movimento. E i contro? Il suo rendimento è andato in calando nelle ultime stagioni e quest'anno ha avuto tanti guai fisici giocando appena 16 partite (e segnando 5 gol). Inoltre Belotti non è più giovanissimo, essendo un classe '93, anche se si può ipotizzare che abbia comunque davanti a sè almeno altre 3/4 stagioni al top.