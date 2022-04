Che fare con Piatek? Burdisso lavora ad Agustin Alvarez: la valutazione

Agustin Alvarez, centravanti classe 2001, ha ancora una valutazione che potrebbe facilitarne l’arrivo in Europa e alla Fiorentina

La Fiorentina - si legge su La Nazione - sta decidendo in questi giorni che fare con Piatek. Per il polacco servono 15 milioni, ma prima di dare l’ok i dirigenti viola si vogliono guardare attorno. Non sono da trascurare le relazioni che ha presentato Burdisso relative ad Agustin Alvarez del Penarol. Classe 2001, il centravanti con passaporto dell’Uruguay, ha ancora una valutazione accessibile che potrebbe facilitarne l’arrivo in Europa: 11 milioni. La scheda di Alvarez su tuttitalenti.com