LIVE – U18, Bologna-Fiorentina vale la finale: riprende la sfida

Azione insistita della Fiorentina! Sul cross dalla destra Senè non arriva all'appuntamento col pallone per pochi centimetri

Occasione clamorosa per il Bologna! Tacco bellissimo di Mazia per Raimondo che scavalca il portiere con un pallonetto. Biagetti compie un salvataggio sulla linea

Altra occasione per il Bologna. Ancora Raimondo calcia da posizione favorevole, ottima risposta in tuffo di Bertini

Iniziano quest'oggi la final four scudetto per la Fiorentina Under-18. I viola di mister Papalato, arrivati all'appuntamento grazie alla vittoria contro l'Inter ai playoff per 3-0, affronteranno oggi alle ore 17 a San Benedetto del Tronto il Bologna. La gara secca determinerà quale delle due compagini strapperà il pass per la finalissima tricolore in programma sabato. Nell'altra semifinale si affronteranno invece Roma-Spal.