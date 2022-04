LIVE – Tanto entusiasmo al Franchi: Jack assente, Odriozola a parte

Violanews è presente allo stadio Franchi con i nostri inviati per seguire l'allenamento a porte aperte della Fiorentina di Italiano

Eccoci anche in Maratona: un nostro inviato seguirà l'allenamento insieme ai tifosi.

Continuano ad affluire i sostenitori della Fiorentina presenti. La Maratona va via via riempiendosi.

La maratona piena di tifosi viola, in attesa dell'allenamento.

I primi ad entrare in campo sono i portieri, per le operazioni di riscaldamento.

Odriozola non partecipa alle esercitazione di gruppo, adesso alle prese coi torelli, ma lavora ancora a parte. Bonaventura invece non è nemmeno presente quest'oggi sul terreno del Franchi.

Cresce l'attesa per vedere da vicino la Fiorentina. La vittoria col Napoli, al 'Maradona', ha lasciato un'atmosfera carica di euforia. La squadra di Italiano si allenerà questo pomeriggio all'interno dello stadio "Artemio Franchi," davanti ai propri tifosi. La seduta, infatti, in programma dalle 18:30, è aperta al pubblico. L'iniziativa del club gigliato dovrebbe riscuotere un grande successo, a giudicare dai tanti sostenitori già presenti di fronte ai cancelli. Oltre un'ora prima dell'inizio della seduta e prima ancora che siano aperti i varchi per accedere alla Maratona (17:30).