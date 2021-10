Fiorentina-Spezia 3-0 s.t.: Viola in controllo negli ultimi minuti

La diretta testuale della partita che si gioca al franchi tra Fiorentina e Spezia con aggiornamenti automatici ogni 30 secondi per essere sempre in diretta con la Viola.

Squadre in campo per il riscaldamento mentre il Franchi si sta riempiendo

Clamorosa occasione per lo Spezia! Grande intuizione di Salcedo per Strelec: lo slovacco apre per Gyasi, che pesca Nzola al centro dell'area. Terracciano è super, ma l'attaccante era in fuorigioco.

Castrovilli! Il 10 viola raccoglie un pallone vagante al limite dell'area, arma il destro e conclude in porta. Tutto facile per Provedel.

Ancora una doppia chance per i viola: prima Bonaventura e poi Vlahovic da ottima posizione non trovano l'aggancio giusto.

Torreira approfitta di un errore di Nikolaou e lancia in profondità Castrovilli: il 10 viola cade a terra in area, ma per l'arbitro è tutto regolare.

Doppia occasione per la Fiorentina! Saponara batte a rete trovando una deviazione, Sottil raccoglie la sfera e la scaglia in porta trovando la grande risposta di Provedel.

Vlahovic! Senza pensarci scaglia in porta, Provedel alza in acrobazia sopra la traversa. Viola vicini al raddoppio.

La Fiorentina va in gol con Vlahovic dopo una bella ripartenza, ma il serbo è in fuorigioco.

Altro angolo per lo Spezia, la difesa allontana e innesca Torreira: il 18 si invola ma è Sala a portargli via il pallone da ultimo uomo.

Esce Torreira fra gli applausi per lo Spezia, lasciando spazio ad Amrabat. In campo anche Igor al posto di Martinez Quarta.

Il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, da noi intervistato, non la manda a dire a Vincenzo Italiano: "Non ha avuto il coraggio, come un uomo vero, di dire la verità e di scusarsi con la piazza. E poi non ha fatto una bella cosa quando ha detto che qua era sottopagato: quando Angelozzi lo ha portato a La Spezia era uno sconosciuto, allenava a Trapani, ed è stato accolto come un re e come un figlio al tempo stesso". L'intervista completa