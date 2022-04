LIVE – Femminile, Fiorentina-Roma: pareggio improvviso con Sabatino!

La diretta testuale del match valido per il campionato femminile

Dopo oltre venti giorni, la Fiorentina scende di nuovo in campo in campionato. Le ragazze di Patrizia Panico devono riuscire a portare in fondo una stagione nera. davanti, però, ci sarà una Roma lanciatissima al secondo posto in classifica. Le due squadre scenderanno in campo alle 14:30. Queste le formazioni ufficiali del match.