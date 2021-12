LIVE! Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Milan: si parte, c’è Commisso

I viola vincono il torneo dal 2019

Ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, al “Bozzi” di Firenze si gioca Fiorentina-Milan. Gara secca per decidere chi accede ai quarti per sfidare Spal o Verona. I viola hanno vinto le ultime tre edizioni della manifestazione e sono all'esordio in questa, mentre i rossoneri arrivano al match dopo aver superato Como e Brescia. Gli altri risultati e il tabellone aggiornato su NumeriCalcio.