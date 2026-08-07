La Fiorentina sta cedendo a titolo definitivo Nicolas Valentini agli spagnoli dell'Alaves
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Nicolas Valentini è di fatto un nuovo giocatore dell'Alaves, che lo preleva a titolo definitivo dalla Fiorentina. Il difensore argentino non si è mai visto in maglia viola dal suo arrivo nel gennaio 2025. Due prestiti consecutivi al Verona e zero minuti al Franchi.
Con il trasferimento in dirittura d'arrivo, ecco anche le cifre dell'affare: al club viola una cifra intorno ai 3 milioni di euro, per il centrale contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030 dopo aver rifiutato l'offerta del Gremio.
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