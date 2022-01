VN – Proposto alla Fiorentina un giovane talento del Milan Primavera

Fiorentina attivissima sul mercato: si muove qualcosa anche sul fronte della Primavera di Aquilani

La Fiorentina è letteralmente scatenata in questa sessione di gennaio. Dopo i colpi Ikoné, già ufficiale, e Piatek, sbarcato oggi a Firenze, si muove qualcosa anche sul fronte della Primavera. Al club gigliato - secondo quanto da noi appreso - è stato proposto Jordan Amore. Esterno offensivo, classe 2003, che milita nella formazione Primavera del Milan. Il ragazzo non sta trovando molto spazio in questa stagione, con solo 7 presenze all'attivo tra Primavera 1, Coppa Italia e Youth League. Sono in corso valutazioni da parte della dirigenza gigliata. Da capire se può essere utile alla compagine allenata da Alberto Aquilani.