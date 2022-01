Foto e Video VN – Piatek è atterrato a Firenze, ora le visite mediche

Sbarcato a Firenze il nuovo attaccante della Fiorentina: Piatek arriva dall'Hertha Berlino in prestito, con opzione sull'acquisto

È il giorno di Krzysztof Piatek (i dettagli). L'attaccante polacco è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Firenze con la moglie Paulina. Pronto per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Accolto da una delegazione dello staff gigliato, adesso il "pistolero" si recherà ad effettuare le visite mediche di rito. Presto Vincenzo Italiano potrà contare su una nuova importante pedina; una soluzione in più per l'attacco viola.