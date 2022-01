VN – Confermato, tutto fatto per Piatek, a breve a Firenze! I dettagli

Quasi tutto pronto per il vice Vlahovic

Trova conferma quanto emerso in serata sull'arrivo di Kris Piatek alla Fiorentina. Il polacco, che pareva vicino al ritorno a Genoa, arriverà, con tutta probabilità, a Firenze nei prossimi giorni. L'accordo con l'Hertha Berlino prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni di Euro, stessa cifra che era stata pattuita anche col Genoa. Il club tedesco spingeva per poter ottenere un obbligo di riscatto. Il classe '95 arriverà in città fra domani e venerdì per sostenere le visite mediche. Voleva tornare in Italia e considerava la Fiorentina come prima scelta. Firenze si prepara ad accogliere il Pistolero...