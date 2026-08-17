Non solo Justin Njinmah, esterno classe 2000 del Werder Brema, la Fiorentina torna su Yohan Bakayoko del Lipsia. L'idea di Fabio Paratici è comunque chiara: dopo aver risolto la situazione attorno al futuro di Moise Kean, il direttore sportivo viola è alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso per il suo 4-3-3.

Il tedesco e il belga sono due dei candidati sulla lista della dirigenza viola, che non vuole fermarsi sul mercato dopo i tanti colpi messi già a segno. Un esterno offensivo serve e nei prossimi giorni partirà l'assalto per coprire un ruolo ancora non pienamente coperto.