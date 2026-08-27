Albert Gudmundsson sembra essere ai margini del progetto Fiorentina. L'islandese a Roma è rimasto in panchina, anche quando i viola cercavano la rimonta. Per lui gli ultimi giorni di mercato saranno cruciali, anche se per adesso nessuna squadra ha affondato il colpo.

Nelle ultime ore si è fatto sotto il Bologna, come raccolto dalla nostra redazione. I felsinei hanno offerto un prestito con diritto di riscatto. La volontà del ragazzo ancora non è chiara, in attesa di altre offerte.