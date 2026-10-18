VIDEO - Spalletti show in conferenza: "Non sono nervoso, è simpatia selettiva"

"Non sarebbe esagerato affermare che Lindelof è stato uno dei migliori acquisti di Emery all'Aston Villa". Una considerazione che proviene da The Athletic, e che trova riscontro nell'evidenza dei fatti. E pensare che lo svedese lo scorso anno fu ad un passo dalla Fiorentina, ma la mancata uscita di Comuzzo bloccò tutto.

Lindelof dopo essere salito in cattedra nel finale della scorsa stagione, si sta riconfermando. In questo avvio ha collezionato 9 presenze, rimanendo un'ancora per Emery, nonostante il Villa abbia cambiato moltissimo in estate. Un centrale solido nei duelli aerei, esperto, e bravissimo nella gestione del pallone. Caratteristiche che nella difesa della Fiorentina continuano a mancare