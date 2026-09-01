Cessione in vista per il centrocampista lituano Gineitis: per il Torino può riaprirsi al fotofinish la pista Rolando Mandragora
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Potrebbe riaprirsi la pista che riporterebbe Mandragora al Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino potrebbe infatti salutare Gineitis, sul quale è forte il pressing del Celtic.
In caso di partenza del centrocampista lituano, il club granata potrebbe tornare a prendere in considerazione Rolando Mandragora, giocatore che resta nel mirino e che potrebbe quindi diventare nuovamente un’opzione concreta per il Torino.
Il fattore tempo, però, è decisivo: con la chiusura del mercato ormai vicina, il margine per imbastire e concretizzare l’operazione si fa sempre più ridotto.
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