Tonelli-Fiorentina: ok il prestito, ma il Napoli chiede l’obbligo di riscatto

Un fiorentino nella Fiorentina? Lorenzo Tonelli (qui la scheda) secondo Gianluca Di Marzio può vestire la maglia viola. Ci sarebbe già l’accordo di massima tra il calciatore ed il club gigliato, mentre manca quello definitivo tra Daniele Pradè e Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli. La formula concordata tra le parti sarebbe quella del prestito, ma i partenopei pretendono il diritto di riscatto obbligatorio dalla Fiorentina, richiesta, questa, che per il momento non trova consensi in casa viola.